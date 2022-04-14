Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ehliyetsiz yakalanan oğluna ceza kesilmemesi için polise yalvardı

#Zonguldak#Ehliyetsiz Sürücü#Para Cezası

Zonguldak'ta, polisin 'dur' ikazına uymayıp, 10 kilometrelik takiple yakalanan ehliyetsiz Semih Yazıcı'ya (19) ceza kesilmemesi için annesi Hatice Yazıcı, uzun süre uğraştı. Yazıcı, polislerden oğlunu affetmelerini istese de 11 bin lira ceza kesildi.

Haberin Devamı

Olay, gece Ereğli ilçesine bağlı Abalı Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekibi, sürekli şerit değiştiren 67 AAF 823 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ikazında bulundu. Polis, 10 kilometrelik takibin ardından otomobili durdurdu.

Ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlenen Semih Yazıcı'nın yanındaki annesi Hatice Yazıcı, polislerden oğlunu affetmelerini istedi. Olumlu cevap alamayan anne Yazıcı, daha sonra oğluna kızarak eşini aradı. Eşi ile görüşen Hatice Yazıcı, oğluna defalarca "Dur" dediğini ancak durmadığını söyledi.

11 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Hatice Yazıcı'nın uğraşlarına rağmen Semih Yazıcı'ya 11 bin lira ceza kesildi ardından da ifadesi için polis merkezine götürüldü. Soruşturma başlatılırken, kiralık olduğu öğrenilen otomobil de yediemin otoparkına çekildi.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna Rusyanın amiral gemisi Moskvayı vurdu Peş peşe flaş açıklamalarUkrayna Rusya'nın amiral gemisi Moskva'yı vurdu! Peş peşe flaş açıklamalarHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Yazlık kirası cep yakıyorYazlık kirası cep yakıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Zonguldak#Ehliyetsiz Sürücü#Para Cezası

BAKMADAN GEÇME!

Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği

BAKMADAN GEÇME!

Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği