Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün savunması pes dedirtti: Biliyorum suç ama mecburum

Konya Selçuklu’da Yeni İstanbul Yolu’nda 4 Eylül sabahı Samet Kurt (31), 42 CRL 81 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta durdu. Ancak arkadan gelen Emel G.’nin kullandığı 34 AAN 361 plakalı otomobil, Kurt’un aracına çarptı. Kazaya 4 araç da katıldı. Zincirleme kazada Samet Kurt, eşi Teslime Kurt (28) ve bebek koltuğundaki 2 yaşındaki Aybüke Kurt yaralandı. Hastaneye kaldırılan Samet-Teslime Kurt çifti yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, beyin kanaması geçiren Aybüke, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gözaltına alınan bir mühendislik firmasının ortağı olan sürücü Emel G.’nin ise ehliyetsiz ve 120 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Emel G.’nin kazadan bir hafta önce de alkollüyken hasarlı kazaya karıştığı, ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu, son kazadaki aracın kiralık olduğu tespit edildi.

SERBEST KALDI

Emel G., polisteki ifadesinde, “Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum ancak işlerimi takip edebilmek için mecburen kullanıyorum” dedi. Emel G. adliyedeki savcılık sorgusunda da “Kız kardeşimi kaybettiğim için bu dönemde psikolojik sorunlar yaşıyordum. İşyerinde de sorunlar olduğu için alkol kullandım. Kalbimde ritim bozukluğum, yüksek tansiyonum, şekerim ve panik atağım var. Suçsuzum” dedi. Emel G. savcılık tarafından ‘taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçlarından tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.