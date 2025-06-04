×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü polisten kaçamadı: 95 bin TL ceza kesildi

Güncelleme Tarihi:

#Çorum#Polis#Ehliyet
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü polisten kaçamadı: 95 bin TL ceza kesildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 05:50

Çorum’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye 95 bin 724 lira para cezası uygulandı.

Haberin Devamı

Olay, Söğütlüevler Mahallesi 58. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. (18) idaresindeki 19 ACH 472 plakalı araç, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sonucu araç, Söğütlüevler 58. Sokak’ta durduruldu.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 1.00 promil üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. A.U.’ya, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve alkollü araç kullanmak gibi çeşitli ihlallerden toplam 95 bin 724 TL idari para cezası kesildi. Araç ise çekiciyle otoparka çekildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çorum#Polis#Ehliyet

BAKMADAN GEÇME!