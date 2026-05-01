Ehliyetsiz sürücüye rekor ceza! Polise sarılıp ağladı

Olay, Aydın’ın Efeler ilçesinde saat 20.00’de meydana geldi. Kemer Mahallesi’nde üzerinde kasksız iki gencin bulunduğu motosikletten şüphelenen polis, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ikazlarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Mimar Sinan Mahallesi yönünde kaçışını sürdüren sürücü, takip sırasında motosikletini devrildi. Motosiklet sürücüsü M.M. ve yanındaki arkadaşı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazadan sonra polise sarılıp ağlayan sürücüye; ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanmak, kırmızı ışık ihlali, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve ‘dur’ ihtarına uymamaktan 400 bin TL para cezası kesildi.

Hafif yaralı sürücü ve arkadaşı, ambulans ile kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.