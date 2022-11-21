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Ehliyetsiz sürücünün polisten kaçışı böyle bitti

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#İstanbul#Avcılar#Bariyer
Ehliyetsiz sürücünün polisten kaçışı böyle bitti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 09:58

İstanbul Avcılar'da üvey babasından izinsiz aldığı hafif ticari araca arkadaşını alarak gezmeye çıkan E.T. (17), polisten kaçarken hızla bariyerin üzerine çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü 0.54 promil alkollü çıktı.

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İddiaya göre, önceki gece üvey babasından habersiz 34 JYU 31 plakalı hafif ticari aracın anahtarını alan E.T., bir arkadaşını da yanına alarak dolaşmaya başladı. Dün saat 06.30 sıralarında Firuzköy Bulvarı'nda devriye görevi yapan ekibi gören E.T. kaçmak için gaza bastı.

Altgeçidi geçtikten sonra Avcılar Köprüsü yönüne giden sürücü, iddiaya göre 'makas' atarken ön sol tekerlek yerinden çıktı. 3 lastik üzerinde 100 metre kadar giden araç, köprünün üzerinde arka lastiklerinin üzerinde bariyerlere çıktı.

Ehliyetsiz sürücünün polisten kaçışı böyle bitti

Polis ekibi, takip ettiği araçtaki iki genci çıkardı. İki genç kazayı yara almadan atlatırken 0.54 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ailesine haber verildi. Gelen annesi ve üvey babası E.T.'ye, yanındaki genç ile arkadaşlık yapmaması için defalarca uyarıda bulunduklarını anlattı. İki şüpheli gözaltına alınırken, bariyerin üzerindeki araç çekiciyle kaldırıldı. 

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#İstanbul#Avcılar#Bariyer

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