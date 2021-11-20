Ehliyetsiz sürücü terör estirdi: Otomobille makas attı, taksiye çarptı

Haberin Devamı

Kaza, Bursa-Mudanya yolunda meydana geldi. M.E.Z., 16 ART 270 plakalı otomobili ile Mudanya ilçesi yönüne seyir halindeyken, araçların arasından makas atarak ilerledi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen M.E.Z., yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünden çıkan araçla Engin K.'nin kullandığı 16 T 0167 plakalı taksiye çarptı. Takla atan taksi, metrelerce sürüklendi. Bariyerlere çarparak duran taksideki yolcular Nerin Nira Ç., Ezgi Ecem K. ile sürücü Engin K. yaralandı. M.E.Z ise kazayı yara almadan atlattı. Diğer sürücüler, hemen araçlarını durdurup, yaralıların yardımına koştu, takla atan taksideki sürücü ve yolcular, dışarı çıkarıldı.