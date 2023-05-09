Ehliyetsiz sürücü şehit etti

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Nevşehir’de Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi’nde (JAKEM) görevli Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel (21), önceki gün 20.00’de birliğinden çıktı. Kabayel, Zübeyde Hanım Caddesi’nde yolun karşısına geçmek istediği sırada ehliyetsiz D.A.K. (17) yönetimindeki 50 ACL 001 plakalı otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Kabayel, hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaçan otomobil sürücüsü D.A.K. ise daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Şehit Kabayel için dün sabah JAKEM’de tören düzenlendi. Duaların ardından Kabayel’in cenazesi, memleketi Isparta’ya uğurlandı.