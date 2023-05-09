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Ehliyetsiz sürücü şehit etti

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#Nevşehir#Ehliyetsiz Sürücü#Şehit
Ehliyetsiz sürücü şehit etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 07:00

Nevşehir'de Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) görevli Uzman Çavuş Oğuzhan Kabayel (21), mesaisini tamamladıktan sonra birliğinden ayrılırken yolun karşısına geçmek istediği sırada ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Nevşehir’de Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi’nde (JAKEM) görevli Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel (21), önceki gün 20.00’de birliğinden çıktı. Kabayel, Zübeyde Hanım Caddesi’nde yolun karşısına geçmek istediği sırada ehliyetsiz D.A.K. (17) yönetimindeki 50 ACL 001 plakalı otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Kabayel, hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaçan otomobil sürücüsü D.A.K. ise daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Ehliyetsiz sürücü şehit etti

Şehit Kabayel için dün sabah JAKEM’de tören düzenlendi. Duaların ardından Kabayel’in cenazesi, memleketi Isparta’ya uğurlandı.

 

 

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#Nevşehir#Ehliyetsiz Sürücü#Şehit

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