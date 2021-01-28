MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEhliyetsiz sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymadı kaza yaptı
GeriGündem Ehliyetsiz sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymadı kaza yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2021 - 17:29 | Son Güncelleme:

Ehliyetsiz sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymadı kaza yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ehliyetsiz sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymadı kaza yaptı
Abone Olgoogle-news

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.D., polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kullandığı 34 DF 9572 plakalı otomobille, önce elektrik panosuna ardından iki araca vurduktan sonra ancak dolmuş durağına çarparak durabildi. Kazayı görüntüleyen muhabirlere ise “Ehliyetimiz olmadığı için kaçtık” diyerek tepki gösterdi.

Ehliyetsiz sürücü, polisin dur ihtarına uymadı kaza yaptı

Edremit ilçesi Atatürk Mahallesi Çevre Yolu üzerinde 2 kişinin içinde bulunduğu 34 DF 9572 plakalı araç sürücüsü polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre devam eden kovalamacanın sonunda 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen A.D., kullandığı araçla önce elektrik panosuna çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ardından park halindeki 2 otomobile ve son olarak da dolmuş durağına çarparak durabildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan A.D. ile yanındaki bir kişi tedbir amaçlı olarak Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü A.D., kaza anını görüntüleyen muhabirlere, “Ehliyetimiz olmadığı için kaçtık. Çekmeye çok meraklısın ağabey” diye tepki gösterdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle