Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle ormanlık alana uçtu

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Cumalıkızık Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 NHV 11 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan S.K., viraja kontrolsüz girince aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, çalılık alana uçtu.



İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, çevrede olası ikinci kazanın yaşanmaması için önlem alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti. S.K., hastaneye kaldırıldı.



Otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınarak, otoparka çekildi.



Sürücü S.K.'nin ehliyetsiz olduğunu belirleyen polis ekipleri, soruşturma başlattı.