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Ehliyetsiz sürücü, hafif ticari araçla denize düştü

#Samsun#Tekkeköy#Trafik Kazası
Ehliyetsiz sürücü, hafif ticari araçla denize düştü

Samsun’da, ehliyeti olmayan Y.Ö.'nün (25) kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, kayalıkları aşarak denize düştü. Y.Ö., sudan çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

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Kaza, dün akşam Tekkeköy ilçesi sahilinde meydana geldi. Y.Ö. yönetimindeki 55 VE 617 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, kayalıkları aşarak denize düştü. Y.Ö., yoldan geçenlerin yardımıyla denizden çıkarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Y.Ö., tedaviye alındı. Y.Ö.'nün ehliyetsiz olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü’ne bağlı 'Kurbağaadamlar' dalış yaparak denizde başka kimsenin olup olmadığını kontrol etti.

Başka kişiye rastlanılmamasının ardından vinçle denizden alınan hafif ticari araç, çekiciyle otoparka götürüldü.

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