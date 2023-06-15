Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Linç etmek istediler

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Kaza, saat 22.30 sıralarında kırsal Hocaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Hocaköy’den İnegöl ilçe merkezi istikametine giden E.D. yönetimindeki 16 PM 207 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şeref Burcu idaresindeki tescilsiz motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası panikleyen sürücü, fren yerine gaza basınca motosikletten yere düşen Şeref Burcu aracın altında yaklaşık 50 metre sürüklendi.



ÖLEN SÜRÜCÜNÜN YAKINLARINDAN LİNÇ GİRİŞİMİ



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde Şeref Burcu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, ehliyetsiz olduğu tespit edilen E.D. gözaltına alındı. Bu sırada olay yerine gelen Şeref Burcu'nun yakınları jandarma aracında bulunan E.D.yi araçtan indirerek linç etmeye çalıştı. Jandarma ekipleri Burcunun yakınlarını sakinleştirmek için yoğun çaba sarf ederken, E.D. olay yerinden uzaklaştırılarak jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.