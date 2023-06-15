×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Linç etmek istediler

Güncelleme Tarihi:

#Ehliyetsiz Sürücü #Trafik Kazası#Motosiklet
Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı Linç etmek istediler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 04:40

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz otomobil sürücüsü E.D.nin (17) çarparak yaklaşık 50 metre sürüklediği motosikletin sürücüsü Şeref Burcu (49) hayatını kaybetti. Burcu'nın yakınları jandarma aracındaki sürücüyü indirerek linç etmeye çalıştı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 22.30 sıralarında kırsal Hocaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Hocaköy’den İnegöl ilçe merkezi istikametine giden E.D. yönetimindeki 16 PM 207 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şeref Burcu idaresindeki tescilsiz motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası panikleyen sürücü, fren yerine gaza basınca motosikletten yere düşen Şeref Burcu aracın altında yaklaşık 50 metre sürüklendi.

ÖLEN SÜRÜCÜNÜN YAKINLARINDAN LİNÇ GİRİŞİMİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde Şeref Burcu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, ehliyetsiz olduğu tespit edilen E.D. gözaltına alındı. Bu sırada olay yerine gelen Şeref Burcu'nun yakınları jandarma aracında bulunan E.D.yi araçtan indirerek linç etmeye çalıştı. Jandarma ekipleri Burcunun yakınlarını sakinleştirmek için yoğun çaba sarf ederken, E.D. olay yerinden uzaklaştırılarak jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ehliyetsiz Sürücü #Trafik Kazası#Motosiklet

BAKMADAN GEÇME!

10 yılda 375 bin kilometre yol yaptı... Dünyayı uçmadan gezen adam Thor Pedersen

10 yılda 375 bin kilometre yol yaptı... Dünyayı uçmadan gezen adam Thor Pedersen

#Seyahat
Aileler dikkat Tek kullanımlık elektronik sigaralar çocukların ve gençlerin cebinde... ‘Temizlikte kullanılan kimyasalları ciğerlerinize çekiyorsunuz’

Aileler dikkat! Tek kullanımlık elektronik sigaralar çocukların ve gençlerin cebinde... ‘Temizlikte kullanılan kimyasalları ciğerlerinize çekiyorsunuz’

#Elektronik Sigara
Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik

Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... 'İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik'

#Dominique Nobes