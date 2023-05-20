Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: Bir aile yok oldu

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Çarpmanın etkisiyle Çubuk’un kullandığı otomobil savrulup yaklaşık 240 metre sürüklenerek takla attı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Çubuk, eşi Kiraz Çubuk (34), kızları 5 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk ile ablası Emine Ocak (45) hayatını kaybetti, yeğeni Selahattin Ocak (33) ile diğer araç sürücüsü Okan Uludoğan yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Okan Uludoğan’ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

İbrahim Çubuk’un ailesiyle birlikte Sakarya’dan Ordu’nun Ünye ilçesine gittiği belirtildi.