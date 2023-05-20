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Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: Bir aile yok oldu

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#Samsun#İlkadım#Kaza
Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: Bir aile yok oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 07:00

Samsun’un İlkadım ilçesinde dün gece, alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Okan Uludoğan (37) yönetimindeki 55 AIF 362 plakalı otomobil, aynı yöne giden İbrahim Çubuk’un (36) kullandığı 34 AG 805 plakalı otomobile arkadan çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle Çubuk’un kullandığı otomobil savrulup yaklaşık 240 metre sürüklenerek takla attı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Çubuk, eşi Kiraz Çubuk (34), kızları 5 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk ile ablası Emine Ocak (45) hayatını kaybetti, yeğeni Selahattin Ocak (33) ile diğer araç sürücüsü Okan Uludoğan yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Okan Uludoğan’ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

İbrahim Çubuk’un ailesiyle birlikte Sakarya’dan Ordu’nun Ünye ilçesine gittiği belirtildi.

 

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#Samsun#İlkadım#Kaza

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