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Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ile annesine şok ceza

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#Edirne#Motosiklet#Ceza
Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ile annesine şok ceza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 08:48

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen şok uygulamada, ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücü ve ruhsat sahibi annesine toplam 37 bin 420 lira ceza kesildi.

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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şükrüpaşa Caddesi'nde 15 ekibin katıldığı bir uygulama gerçekleştirdi. Ekiplerce 215 kişi ile 114 araç sorgulandı. Denetim sırasında durdurulan bir motosikletin sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

37 BİN 420 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 710 lira, motosikletin sahibi olan annesine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan aynı miktarda para cezası olmak üzere anne ve oğluna toplam 37 bin 420 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü, evde olan annesini telefonla arayıp durumu bildirdi. Daha sonra motosiklet, sürücünün yakınlarına teslim edildi.

 

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#Edirne#Motosiklet#Ceza

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