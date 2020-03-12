Ehliyetsiz araç (araba) ve motor kullanma cezası ne kadar? (2020)

Ehliyetsiz araç kullanan kişilerin cezalarını sorgulamaları için e-devlet üzerinden giriş yapmaları gerekmektedir. Sürücü belgesi ve şahıslara yazılan ceza sorgulama sekmesine tıklayarak var olan cezaların sorgulaması yapılabilir. Bunlar dışında Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden veya PTT şubelerinden de sorgulanabilir.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar? (2020)

2020 tarihinde trafik cezaları belli olmuştur. Bu yılda ehliyetsiz araç kullanma cezası geçen yıllara göre artmıştır. Ehliyetsiz araç kullanan kişilerin cezaları 2.473 TL olmuştur. Fakat araçların cezaları belirlendikten 15 gün içinde ödeme yapılır ise %25 oranında indirim uygulanır. Böylelikle ehliyetsiz araç kullanma cezası 1.854 TL olarak ödenir.

Trafik kurallarının ihlalinden dolayı ehliyetsiz araç kullanmanın cezası, ceza kesilen tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmelidir. Ehliyetsiz araç kullanma cezası kesildikten sonra 15 gün içinde ödenirse %25 oranında indirim uygulanır. Ceza tutanağı araç sürücülerine teslim edilir.

Elden teslim almayan sürücülerin adreslerine tutanak gönderilir. Eğer adresinde sürücü bulunamaz ise bağlı oldukları muhtarlık birimlerine iletilir. Sürücü bu tutanağı muhtarlıktan almaz ise Emniyet Genel Müdürlüğüne iade edilir ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından vergi dairesine iletilerek cezai işlem başlatılır.

Ehliyetsiz Araba Kullanma Cezası Ne Kadardır? (2020)

Ehliyetsiz araba kullanma cezalarında aracı kullanan kişi araç sahibi değil ise ceza ücretleri değişmektedir. Ehliyetsiz araba kullanma cezaları aşağıda belirtilmiştir.

- Ehliyetsiz araba kullanma cezası araç sahibi için 2.473 TL'dir.

- Ehliyetsiz araba kullanma cezası araç sahibi 15 gün içinde öder ise 1.854 TL'dir.

- Ehliyetsiz araba kullanma cezası aracın sahibi değil ise 4.946 TL'dir.

- Ehliyetsiz araba kullanma cezası araç sahibi değil ise ve 15 gün içinde ödenirse 3.709 TL'dir.

Ehliyetsiz Motor Kullanma Cezası Ne Kadar? (2020)

Araç kullanımında motor kullanırken de ehliyet sahibi olunması gerekmektedir. Ehliyetsiz motor kullanımının da cezası bulunmaktadır. Ehliyetsiz motor kullanma cezası ise araç cezaları ile aynıdır. Ehliyetsiz motor kullanımında alınan cezanın 15 gün içinde ödenmesi halinde %25 oranında indirim uygulanır. Böylelikle ödenecek ücret 1.854 TL'ye düşer.