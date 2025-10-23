Ehliyetini yenilemek için gitti günün talihlisi oldu! 185 numarası ile kazandı

Haberin Devamı

Ptt'nin 185. yıl dönümü Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Balıkesir Ptt Başmüdürü Suat Öztürk Türk posta tarihine değindiği açıklamasında, "23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti adıyla temelleri atılan, haberleşme ve iletişimin sağlanması amacıyla kurulan ülkemizin köklü ve güvenilir kurumlarından biri olarak hizmetlerini sürdüren Ptt AŞ, 185. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerine devam eden Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, kurulduğu günden bu yana posta kargodan lojistiğe, bankacılık hizmetlerinden e- ticarete ve filateliye kadar ülkemizin dört bir yanında pek çok alanda sunduğu hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Geniş hizmet ağı, alanında uzman dinamik kadrosu, geliştirdiği güvenli, hızlı ve yenilikçi çözümlerle, ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Ptt; her zaman daha iyisini hedefleyen hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık iki asırlık köklü geçmişinden ve tecrübesinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla ilerleyen Ptt, her dönemde değişen ve dönüşen müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt vermeyi başarmış, Türkiye'nin iletişim altyapısının gelişiminde önemli bir rol üstlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayelerinde faaliyet gösterdiği tüm alanlarda teknolojik dönüşümün öncüsü olan, yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca insana ulaşarak çok geniş bir coğrafyada toplumsal hayatın her alanına dokunmayı başaran Posta ve Telgraf Teşkilatı, bugün de Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Öte yandan hizmetlerine entegre ettiği çevre dostu yaklaşımı ve çözümleriyle de gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak gayretiyle hareket etmektedir" dedi.

GÜNÜN TALİHLİSİ OLDU: 185 NUMARASI İLE KAZANDI

Ehliyet değiştirme ücretini yatırmak için merkez şubesine gelerek Ptt'nin kuruluş yıl dönümüyle aynı rakamları taşıyan 185 numaralı gişe numarasını alan İbrahim Kandemir'e Başmüdür Suat Öztürk tarafından anma pulu serisi olan bir albüm hediye edildi.

185. müşteri sıra numarası alan İbrahim Kandemir ehliyet yenileme ücretini yatıracağını belirterek, "Ptt'nin 185 yılı olduğunu bilmediğini ve bundan sonra unutmam mümkün değil. Müdür Bey ve basın mensuplarının ilgisi karşısında hayretimi gizleyemedim. Verilen hediyeler için Suat Beye ve Ptt'ye teşekkür ederim. 185. yılınız kutlu olsun" dedi.