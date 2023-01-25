Ehliyetine 2042 yılına kadar el konuldu, yine alkollü çıktı! Kazada hayatını kaybetti

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Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda bu sabaha karşı yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Seyfullah Akdemir’in kullandığı 42 AJJ 244 plakalı sebze kasası yüklü kamyona, trafik lambalarını geçtiği sırada, aynı istikamette seyir halindeki Murat Volkan Sevim’in kullandığı 48 FD 990 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Aşırı hızlı olduğu bildirilen otomobilin çarptığı kamyon çarpmanın şiddetiyle toplama yol ile anayol arasındaki refüje devrilirken otomobil sürücüsü hurdaya dönen ve yanmaya başlayan otomobil içerisinde, kamyon sürücüsü de kamyon ile refüj bordürü arasında sıkıştı. Otomobil sürücüsünün yardımına yoldan geçen diğer araç sürücüleri koşarken, duman çıkmaya başlayan araç yangın tüpüyle söndürüldü.

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Kazanın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk olarak hurdaya dönen otomobilde sıkışan otomobil sürücüsünü otomobilin kapısını kesmek suretiyle bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekipleri devrilen kamyonun şoför mahallinin altında kalan ve bordür taşı sayesinde hayata tutunan kamyon sürücüsünü de uzun ve dikkatli bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan ve olay yerinde kalbi durmuş olan 34 yaşındaki otomobil sürücüsü Murat Volkan Sevim, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Kaza yapan otomobildeki sürücüye ilk müdahale ise yoldan geçen ve sağlıkçı olduğunu söyleyen Avusturya vatandaşı kadın tarafından yapıldı.

TRAFİK AKIŞI DURDU

Kazanın ardından araçların yolu kapatması ve araçta sıkışan sürücülerin araçtan çıkarılması için yol uzun süre trafiğe kapanırken, trafik akışı yan yoldan kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

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EHLİYETİNE 2042 YILINA KADAR EL KONULDU, YİNE ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazada yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Murat Volkan Sevim’in sürücü belgesine 2021 yılında alkollü araç kullanmaktan el konulduğu, sürücü belgesine el konulduktan sonra birçok kez daha alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanırken yakalandığı ve ehliyetine 2042 yılına kadar el konulduğu belirlendi. Murat Volkan Sevim’in ölümüne neden olan kazada da 1,98 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazada yaşamını yitiren Murat Volkan Sevim’in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı, Adli Tabip ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.