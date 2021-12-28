Ehliyet yenileme son gün ne zaman olacak?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Delmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktıDelmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktı#Koronavirüs
TL değer kazanırken ikinci el konutta zamlar çekiliyorTL değer kazanırken ikinci el konutta zamlar çekiliyor#Kur
Fenerbahçede sürpriz formül Roberto Carlos ve Alex de Souza... Belözoğlu sonrası tersine döndü...Fenerbahçe'de sürpriz formül! Roberto Carlos ve Alex de Souza... Belözoğlu sonrası tersine döndü...#Fenerbahçe
Ünlü şirkette miras kavgası 4 ay önce hayatını kaybetmiştiÜnlü şirkette miras kavgası! 4 ay önce hayatını kaybetmişti#KOM Mayo
TeftişTeftiş#Nureddin Nebati
Bakan Nebati açıkladı Yeni bir araç geliyor: Proje kredileriBakan Nebati açıkladı! Yeni bir araç geliyor: Proje kredileri#Nureddin Nebati
Taksiciler odası seçimlerinde şok iddialar Başkan tefeciden borç mu aldı Aday isim korsan taksici miTaksiciler odası seçimlerinde şok iddialar! Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday isim korsan taksici mi?#İTEO
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Saniye saniye kameradaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Saniye saniye kamerada#ABD
Kripto para piyasalarında şok Satışlar hızlandı... İşte sebebiKripto para piyasalarında şok! Satışlar hızlandı... İşte sebebi#Kripto Para
Risk iştahı artışa geçti Altın fiyatlarında son durum... Yatırımcılar dikkatRisk iştahı artışa geçti! Altın fiyatlarında son durum... Yatırımcılar dikkat#Altın
Umutcanın feci ölümü Arkadaşları büyük üzüntü yaşadı... Son paylaşımı yürek dağladıUmutcan'ın feci ölümü! Arkadaşları büyük üzüntü yaşadı... Son paylaşımı yürek dağladı#Umutcan Türk
İmamoğlu görevden alınacak mı, yerine kayyum atanacak mıİmamoğlu görevden alınacak mı, yerine kayyum atanacak mı?#PKK
Oğulcan Çağlayan davasında Galatasaraya kötü haber Karar kesinleşti...Oğulcan Çağlayan davasında Galatasaray'a kötü haber! Karar kesinleşti...#Oğulcan Çağlayan
En son Parise gitmişlerdi... Ayrılığın perde arkasıEn son Paris'e gitmişlerdi... Ayrılığın perde arkası!#Demet Özdemir
Polis bile şaştı kaldı Bunu da gördükPolis bile şaştı kaldı! Bunu da gördük#Çakarlı Taksi
HABERLERGündem Haberleri

Ehliyet yenileme son gün ne zaman olacak?

#Ehliyet Yenileme#Ehliyet Yenileme Son Gün#Ehliyet Yenilemede Son Gün Ne Zaman
Ehliyet yenileme son gün ne zaman olacak

Ehliyet yenileme son gün ne zaman olduğu 2021 yılının sonuna yaklaşılırken gündemde yer alıyor. Sürücü belgesi yenileme tarihinde son gün, gündemde yer almaya devam ediyor. Özellikle 2021 yılının son günlerine doğru ehliyet değiştirme işlemlerine yoğunluk verilmeye başlandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Bu süreye kadar vatandaşlar eski ehliyetlerini kullanabilecekler.

Haberin Devamı

Ehliyet değiştirme son gün yeni yıla sayılı günler kala vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Henüz sürücü belgesi yenileme işlemini gerçekleştirmeyenler, ehliyet için gerekli belgelerle beraber nüfus müdürlüklerine başvurularını yapacaklar. Ehliyet yenileme işlemi için randevular hem internetten hem de Alo 199 nüfus müdürlüğü destek hattından alınabilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, başvuru yoğunluğundan kaynaklı vatandaşların mağdur olmaması adına ehliyet yenileme süresinin uzatıldığı bildirildi.

EHLİYET DEĞİŞİMİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022'ye uzatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlükten, daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Haberin Devamı

Ehliyet değişimi için nüfus müdürlüklerinden alınacak olan randevuyla beraber gerekli belgeler ile başvurular alınacak. Ehliyet değişim başvurusu https://randevu.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak.

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Aşağıda belirtilmiş olan ve ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler, ayrıca eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek isteyenler, kimlik bilgilerinde değişim nedeniyle değiştirmek isteyenler, yıpranma nedeniyle değiştirmek isteyenler ve kayıp çalıntı nedeniyle değiştirmek isteyenler için de geçerlidir.

Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)
Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz)

Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi

Haberin Devamı

Değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu

2 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi.

Ehliyet yenileme son gün ne zaman olacak

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ

2021 yılında uygulanacak yeni zamlı tarifeler alt kısımda listelenmiştir.

Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: -225+45TL'dir. 01/01/2016 tarihinden sonra yeni tip ehliyet almamış kişiler ehliyet yenileme, kayıp, zayi, çalıntı durumlarında 15 TL yenileme ücreti öderler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ehliyet Yenileme#Ehliyet Yenileme Son Gün#Ehliyet Yenilemede Son Gün Ne Zaman

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar