Ehliyet ve kimlik tek kartta

Kimlik kartının arkasında bir çip bulunduğunu, hayatı kolaylaştıracak bazı işlemleri buradan yapmayı planladıklarını belirten Soylu, ilkini de bu projeyle hayata geçireceklerini söyledi. Soylu şu bilgileri verdi:

“21 Eylül’den itibaren, yeni tip sürücü belgeleri, yeni alınan ehliyetler nüfus müdürlüklerinden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenecek. Bu işlem için herhangi bir ücret alınmayacak.

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartların yenilenmesi gerektiği gibi sürücü belgesi de kimlikten otomatik olarak silinecek.

Fiziki olarak ehliyetiniz olacak ama geçerlilik sürecinde ülkemiz sınırları içinde artık denetimlerinde ayrıca sürücü belgesi ibraz etme zorunluluğu kalkacak. Gerek jandarma gerek trafik, cep telefonu, tablet, barkod okuma ve kimlik doğrulama cihazıyla kontrol yapabilecek.

Yeni sistemden sürücü belgesi basımı aynen devam edecek. Yükleme işlemi yeni nesil sürücü belgesi basılınca yapılacak. Yeni kimlik almaya gidenlere memurlarımız şu soruyu soracak: ‘Kimliğinize ehliyetiniz varsa yüklemek ister misiniz?’ İşaretlerse iki işlemi bir arada görecek. Kart adresine postayla gittiği andan itibaren, ehliyeti ve kimliği bu kartta taşıyacak. Her basılan yeni kimliğin içine otomatik olarak yüklenecek.

Bu işlemle yurtiçinde ehliyet taşıma zorunluluğu kalkacak ama yurtdışında ehliyet taşımak gerekecek.