Ehliyet sınavından 7’inci kez kalınca ortalık karıştı! 'Beni bilerek elediler'

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. Bir yıldan uzun süredir ehliyet almak için kursa giden ve 6 kez direksiyon sınavına giren Emirhan Demir, çeşitli nedenlerle elendi. 7’inci direksiyon sınavına ise abisi ve arkadaşları da katılan Demir, bu seferde park yaptığı sırada çizgiye değdiği iddiasıyla tekrar elendi. Bu duruma "Çizgiye değmedim" diyerek tepki gösteren Emirhan Demir ortalığı birbirine kattı.

Yakınları ile birlikte Emirhan Demir, direksiyon eğitmeni ve sınav sorumlularına tepki gösterdi. Uzun süren o tartışma anlarını da videoya çekerken, komisyon üyelerinin kendini bilerek bıraktığını ve buradan maddi menfaat sağladığını iddia etti. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

"BENİ BİLEREK ELEDİLER"

Ehliyet sınavından 7’ince kez kalan Emirhan Demir, " 6 kez direksiyon sınavına girdim, Pazar günü de 7’inci sınavıma girdim. Toplamda ehliyet sürecim 1 yıl 2 ay oldu. Bu süreçte hocalar bana hep "Yapamazsın" dediler ama ben öğrendim. 7’inci sınavımda da komisyon üyeleri ve direksiyon hocası sarı çizgiye değdiğimi söyleyerek bana kaldığımı belirtti. O sırada yanımda gelen abilerim kalmadığı kanıtlamak için videoya çektiler. Ben de söyledim çizgiye değmediğimi ama beni dinlemediler. Ben buradan maddi menfaat sağladıklarını düşünüyorum. Toplamda bu süreçte 40-50 bin TL para harcadım, 20 bin TL kazanıyorum ben ayda. Yani tüm param buraya gitti. Tüm vaktimi buraya harcadım, hatta ehliyetim olmadığı içinde ceza yedim. Daha önceki sınavlarda hakkımın yenildiği düşünmüyorum ama son seferimde beni bilerek elediler" dedi.