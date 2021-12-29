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Ehliyet sınavında 'pes' dedirten düzenek

#Ordu#Ehliyet Sınavı#Sıvav
Ehliyet sınavında pes dedirten düzenek

Ordu'da ehliyet sınavına giren Y.C., kulak içinde dışarıyla iletişim kurmasını sağlayan kulaklık düzeneğiyle yakalandı. Y.C. ile birlikte 1 kişi daha gözaltına alınırken, firari şüpheli M.K. de aranıyor.

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Olay, Altınordu ilçesindeki e-Sınav merkezinde meydana geldi. Ehliyet sınavına giren kişinin kopya çektiğine yönelik ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, harekete geçerek, sınav salonuna geldi. Yapılan incelemede, sınava giren Y.C.'nin kulağının içinde, dışarıyla iletişim kurmasını sağlayan kulaklık ve buna bağlı düzenek olduğu tespit edildi.

Y.C.'ye dışarıdan yardım edildiğinin anlaşılması üzerine ekipler, sınav merkezi çevresinde yaptığı araştırmada da 2 kişinin içinde oturduğu aracı fark etti. Polisi gören şüphelilerden M.K. kaçarken, sınava giren Y.C. ile ona yardım eden S.H., gözaltına alındı. M.K.'nin yakalanması için polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

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