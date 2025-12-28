×
Gündem Haberleri

Ehliyet sınavında kahreden olay: 18 yaşındaki Üzeyir kurtarılamadı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 15:12

Aydın'da ehliyet almak için girdiği sınavda kalp krizi geçirip motosikletle kaza yapan Üzeyir Hazar (18), ağır yaralandı. Hazar, kaldırıldığı hastanede kalp krizinden hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Denizli Bulvarı’nda meydana geldi. Üzeyir Hazar, ehliyet almak için girdiği sınavda 09 ABS 178 plakalı motosikletini kullanırken kalp krizi geçirdi. Hazar’ın kontrolünü yitirdiği motosiklet devrilip, sürüklendi. Daha önce 2 kez açık kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Hazar, ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine gelen ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Hazar, doktorların müdahalelerine rağmen kalp krizinden hayatını kaybetti. 

