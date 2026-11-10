Ehliyet sınavında 'joker' ve görüntülü kopya oyunu bozuldu: İki ilde 23 şüpheli yakalandı

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İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü kursları aracılığıyla MTSK sınavlarına kursiyerlerin yerine 'joker' olarak tabir edilen kişilerin girdiği belirlendi.

Ayrıca e-sınava giren kursiyerlerin üzerlerine yerleştirilen kopya cihazları aracılığıyla cep telefonu üzerinden görüntülü olarak kopya verildiği iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

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Soruşturma kapsamında şüphelilerin teknik takibe alınarak irtibatları ve mali hareketleri incelendi.

Yapılan çalışmaların ardından bu sabah İstanbul ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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