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Ehliyet sınavında 'joker' ve görüntülü kopya oyunu bozuldu: İki ilde 23 şüpheli yakalandı

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#Sürücü Ehliyeti Sınavı#Sınav Usulsüzlüğü#Polis Operasyonu
Ehliyet sınavında joker ve görüntülü kopya oyunu bozuldu: İki ilde 23 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 16:13

Sürücü adaylarının yerine başkalarını sınava sokan ve üzerlerine gizlenen cihazlarla cep telefonundan canlı kopya aktaran şebekeye polis darbesi indirildi. Mali Şube ekiplerinin İstanbul ve Kocaeli'deki adreslere eş zamanlı düzenlediği şafak operasyonunda, organize usulsüzlüğe karışan 23 zanlı emniyete götürüldü.

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İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü kursları aracılığıyla MTSK sınavlarına kursiyerlerin yerine 'joker' olarak tabir edilen kişilerin girdiği belirlendi.

Ehliyet sınavında joker ve görüntülü kopya oyunu bozuldu: İki ilde 23 şüpheli yakalandı

Ayrıca e-sınava giren kursiyerlerin üzerlerine yerleştirilen kopya cihazları aracılığıyla cep telefonu üzerinden görüntülü olarak kopya verildiği iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Ehliyet sınavında joker ve görüntülü kopya oyunu bozuldu: İki ilde 23 şüpheli yakalandı

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Soruşturma kapsamında şüphelilerin teknik takibe alınarak irtibatları ve mali hareketleri incelendi.

Ehliyet sınavında joker ve görüntülü kopya oyunu bozuldu: İki ilde 23 şüpheli yakalandı

Yapılan çalışmaların ardından bu sabah İstanbul ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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#Sürücü Ehliyeti Sınavı#Sınav Usulsüzlüğü#Polis Operasyonu

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