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Ehliyet sınavına girerken öğrendiği Heimlich manevrasıyla çocuğun hayatını kurtardı

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#Diyarbakır#Heimlich Manevrası#Yusuf Çelik
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 11:55

Diyarbakır’da Yusuf Çelik (21) bağrışmalar üzerine çıktığı iş yerinin önünde soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu, Heimlich manevrası ile kurtardı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili Çelik, “Heimlich manevrasını ehliyet sınavına girerken öğrenmiştim ve aklımda kalmıştı. Herkesin öğrenmesini de tavsiye ederim” dedi.

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Olay, 20 Haziran’da Bağlar ilçesinde meydana geldi. Kuyumculuk yapan Yusuf Çelik, bağrışmalar üzerine dışarı çıktığında isimleri öğrenilemeyen kadın ile 2 çocuğunu gördü. 5 yaşındaki erkek çocuğunun boğazına şeker kaçtığını ve nefes alamadığını öğrenen Çelik, onu kucağına alarak Heimlich manevrası yaptı. Müdahale sonucu çocuğun soluk borusundaki şeker dışarı çıktı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ehliyet sınavına girerken öğrendiği Heimlich manevrasıyla çocuğun hayatını kurtardı

​'ANNESİ BANA BOLCA DUA ETTİ'

Kapının önünde bir çocuğun nefes almakta zorlandığını, annesinin boğazına kaçan şekeri çıkarmaya çalıştığını duyduğunu söyleyen Yusuf Çelik, “Annesi çıkaramayınca ben yardıma gidip Heimlich manevrası yapıp çocuğun boğazındaki şekeri çıkardım. Çocuğun annesi bana bolca dua etti. Heimlich manevrasını ehliyet sınavına girerken öğrenmiştim ve aklımda kalmıştı. Herkesin öğrenmesini de tavsiye ederim. Hayat kurtaran bir manevradır. Ben hiç başıma geleceğimi düşünmüyordum. Hiç bu manevrayı denememiştim. Tesadüfen denk geldim. Başarılıda olduk” diye konuştu.

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Ehliyet sınavına girerken öğrendiği Heimlich manevrasıyla çocuğun hayatını kurtardı

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#Diyarbakır#Heimlich Manevrası#Yusuf Çelik

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