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Ehliyet sınavına girerken böyle yakalandı

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#Sınav#Ehliyet#Keşan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 13:36

Edirne'nin Keşan ilçesinde Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'na girmek isteyen iki adayın üstünde kopya düzeneği bulundu.

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Keşan’da geçen cumartesi günü Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde bulunan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavı’na girmek isteyen İ.T. ve M.Ö.’nün polis üst aramasını yaptı. Yapılan aramada, şüphelilerin üzerinde sınavda kopya çekmek amacıyla hazırlanmış kulaklık, kamera ve taşınabilir internet sağlayıcısı ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T. ve M.Ö., İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin ifadelerinde bundan önce de birçok kez sınava girdiklerini, başarısız olduklarını ve tekrar başarısız olmamak amacıyla böyle bir düzenek hazırladıklarını söyledikleri öğrenildi. İ.T. ve M.Ö.’nün, düzenekleri Edirne’den 3 biner lira karşılığında temin ettikleri kaydedildi.

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Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ehliyet sınavına girerken böyle yakalandı

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#Sınav#Ehliyet#Keşan

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