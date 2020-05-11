Ehliyet sınavı ne zaman olacak?

Ehliyet sınavı ya da direksiyon sınavı ne zaman yapılacak sorusuna göre hazırlıklarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte, merak edilen o bilgiler

EHLİYET VE DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran sonrası bazı kurumları da açmayı düşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması yönünde çalışma var.

Sürücü kurslarının uygulama sınavında bir arabada sürücü adayıyla birlikte denetmen olarak görev yapan toplam 4 kişi bulunuyorsa, bunların sayısının azaltılması planlanıyor. Mevzuat da buna göre düzenlenecek.