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Haber Giriş: 11.05.2020 - 10:22,Son Güncelleme:

Ehliyet sınavı ne zaman olacak?

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Ehliyet sınavı ne zaman olacak?
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Salgın nedeniyle ertelenen süreçlerden birisi de ehliyet sınavı süreci oldu. Ehliyet ve direksiyon sınavı hakkında detayları merak eden binlerce vatandaş, bu sınavların ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte, direksiyon sınavı ile birlikte ehliyet sınavı hakkında merak edilen bazı bilgiler

Ehliyet sınavı ya da direksiyon sınavı ne zaman yapılacak sorusuna göre hazırlıklarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte, merak edilen o bilgiler

EHLİYET VE DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran sonrası bazı kurumları da açmayı düşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması yönünde çalışma var.

Sürücü kurslarının uygulama sınavında bir arabada sürücü adayıyla birlikte denetmen olarak görev yapan toplam 4 kişi bulunuyorsa, bunların sayısının azaltılması planlanıyor. Mevzuat da buna göre düzenlenecek.

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