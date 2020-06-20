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Haber Giriş: 20.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ehliyet, kimlik, banka kartı tek kartta birleşecek

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Ehliyet, kimlik, banka kartı tek kartta birleşecek
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni kimlik kartlarının banka kartı ve ehliyetle birleştirileceğini, artık ayrıca ehliyet taşınmasına gerek olmayacağını açıkladı. Kanal D’de canlı yayına katılan Bakan Soylu, şu bilgileri verdi:

ÇİPTEN ANLAŞILACAK

“Çipli kimlik kartlarının arkasındaki çip tasarlanırken 5 alanı bulunuyor. O alanlara ne yerleştirilirse bunun da otomatik olarak kullanılma imkânı oluyor. Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Hazırlıkları tamamlıyoruz. Türkiye’ye bunu yakın zamanda müjdeleyeceğiz. Ehliyeti bunun üzerine yükleyeceğiz, jandarmamız ve polisimiz ehliyete bakmak istediği zaman (çipe) dokundurduğunda ehliyeti var mı yok mu anlayacak.

BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığıyla anlaşarak kredi kartlarından uygun olanlar kimlik kartının arkasındaki çipe konulabilecek. Sağlık hizmetleri, Sosyal Güvenlik Kurumu bu kimlik kartına yüklenebilecek. En önemlisi elektronik imza. Atacağınız elektronik imza buna yüklenecek. Dünyada böyle uygulama yapan ülke sayısı yok denecek kadar az. Yeni bir kontrol mekanizması daha getirdik. O da şu, elektronik kimlik doğrulama sistemi. Bankaya, notere, hastanelere, kendinizi tanıtmak istediğiniz her yerde baş parmağınızı bir elektronik kimlik doğrulama sistemine koyuyorsunuz, diyor ki ‘Siz Süleyman Soylu’sunuz, resminiz bu.” 

Ehliyet, kimlik, banka kartı tek kartta birleşecek

AMAÇ CÜZDANDA TEK KART

Ehliyetlere yeni düzenleme getirilmedi. Aynı düzenleme devam ediyor. Amaç tüm kartları Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında toplamak. Teknik altyapı tamamlandıktan sonra kişinin tüm bilgileri (kimlik, ehliyet, sosyal güvenlik bilgileri vs) sadece bir karta, kimlik kartı içindeki çip içine yüklenecek. 2021 yılında pilot uygulamanın başlayabileceği belirtildi.

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