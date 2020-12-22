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Haber Giriş: 22.12.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

Ehliyet değişimi ne zaman son? Ehliyetler ne zamana kadar yenilenecek?

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Ehliyet değişimi ne zaman son? Ehliyetler ne zamana kadar yenilenecek?
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Ehliyetler ne zaman değişecek sorusu, pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği tarih aralığında yenilenmesi gerektiği açıklanan ehliyetler için son tarih bilgisi paylaşılmıştı. Peki, ehliyet değişimi ne zaman son olacak? Ehliyetler ne zamana kadar yenilenecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Ehliyet değişimi için son tarih bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Eski sürücü belgelerinin değiştirilmesiyle ilgili geçtiğimiz aylarda önemli bir gelişme yaşandı. Yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilme süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır."

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Aşağıda belirtilmiş olan ve ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler, ayrıca eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek isteyenler, kimlik bilgilerinde değişim nedeniyle değiştirmek isteyenler, yıpranma nedeniyle değiştirmek isteyenler ve kayıp çalıntı nedeniyle değiştirmek isteyenler için de geçerlidir.

Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz)

Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi

Değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu

2 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi.

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