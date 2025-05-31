Ehliyet affına veto... 690 bin sürücü belgesine el koyuldu

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Son yıllardaki ihlaller sonucunda toplam 689 bin 946 ehliyete el koyulduğunu açıklayan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, “2023’te bir ehliyet affı çıkarmışız, 31 bin ehliyeti iade etmişiz, ama bu 2023’te trafikten ölümleri artırmış sadece” dedi. Meclis Adalet Komisyonunda milletvekillerinin ilettiği taleplere yanıt veren Karaloğlu, “Biz zinhar bu ehliyet affının bir alışkanlık haline gelmemesini uygulayıcılar olarak arzu ediyoruz. Ehliyet affıyla ilgili olumsuz düşündüğümüzü ifade edeyim” dedi.

AF ÖLÜMLERİ ARTIRDI

2023’teki ehliyet affının Cumhurbaşkanı’nca 2021’de açıklanan Karayolları Trafik Strateji Belgesindeki hedeflere zarar verdiğini vurgulayan Bakan Yardımcısı, “Ehliyet affı 2023’te trafikten ölümleri artırmış sadece. 2021’de Sayın Cumhurbaşkanı Strateji Belgesi yayınlıyor; 2023 ile 2024 arasında çok ciddi bir can kaybında artış var, sonra 2024’te tekrar düşürmeye başladık” açıklamasını yaptı.

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EL KOYMA NEDENLERİ

689 bin 946 ehliyete el koyulma nedenleri şöyle:

- Alkollü araç kullanma 406 bin.

- Alkolmetre cihazına üflemeyi reddetme 42 bin.

- Uyuşturucu etkisinde araç kullanma 20 bin (Toplamı 499 bin).

- 100 ceza puanını geçtiği için iki aylık süreyle 21 bin kişi.

- Drift atan 5 bin 872 kişi.

- Kırmızı ışıkta geçen 323, usulsüz çakar kullanmaktan 273, hız ihlalinden 123 kişi.

SOSYAL MEDYAYA SİBER DEVRİYE

Teklifteki yeni bir maddeye göre trafikte yasak eylemi, “basın, yayın, internet, sosyal ve dijital medya veya elektronik cihazlarla paylaşarak özendiren, yayan ve öven” kişilere 25 bin lira para cezası kesilecek. Karaloğlu, “Adam drift attı, bunu sosyal medyasında paylaştı, driftin cezasını ayrı alıyor. Bu başka bir suç. Bizim sosyal medya polislerimiz yakalarsa, onun cezasını verir. Siber devriyelerimiz var” dedi.