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'Egzozcu' magandalara ceza yağdı

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#Abart Egzoz#Modifiye Araba#Trafik Cezası
Egzozcu magandalara ceza yağdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 06:44

Araçlara takılan ve çıkardığı yüksek motor sesi ile özellikle geceleri vatandaşların korkulu rüyası olan cihazlara 'abart egzoz' deniyor. Dün gece İstanbul genelinde uygulama polis işte bu 'abart egzoz' kullananları tek tek tespit etti ve yakaladıklarına ceza yağdırdı.

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İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde abart egzozlu ve modifiyeli araçlar ile motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kentin 3 farklı noktasında saat 22.00-01.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Abart egzozlu otomobiller trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Egzozcu magandalara ceza yağdı

Denetimler sırasında 17'si abartı egzoz, 8'i alkollü, 18 ehliyetsiz ve çeşitli suçlardan 153 sürücüye işlem yapılırken, 201 bin 580 Türk Lirası ceza kesildi. 21 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

 

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#Abart Egzoz#Modifiye Araba#Trafik Cezası

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