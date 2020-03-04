Egzoz nasıl yazılır? TDK’ya göre egzoz mu egsoz mu?

Özellikle telaffuz edildiği gibi yazıldığında birtakım kelimelerde yazım hatası ortaya çıkar. Bunlar arasında sıklıkla yazım hatası yapılanlardan biri de "egzoz" kelimesidir.

Egzoz Nasıl Yazılır?

Egzoz kelimesinin yazımı ile ilgili genellikle Türk Dil Kurumu'nun verileri dikkate alınır. Çünkü kurum düzenli olarak kelimelerin nasıl yazıldıklarına dair güncel bilgileri resmi web sitesinde paylaşmaktadır. Yazım hataları konusunda hassasiyetiniz bulunuyorsa siz de "egzoz" gibi yazımı konusunda sorun yaşanan kelimelerin doğru yazılış biçimlerine TDK üzerinden bakabilirsiniz.

TDK'ya Göre Egzoz mu, Egsoz mu?

Sıklıkla yapılan yazım hataları arasında bulunan kelimenin doğru yazım biçimi "egzoz" biçimindedir. Türk Dil Kurumu da kelimenin doğru yazılış biçiminin bu şekilde olduğunu ifade etmektedir. Konuşma dilinde yani sözel ifade de kelime telaffuzundaki hatalar pek dikkat çekmese de yazı dilindeki hatalar oldukça öne çıkıyor. Bu neden ile kelimelerin doğru yazılış biçimlerini takip etmekte yarar bulunuyor.

Egzoz kelimesine dair doğru yazım biçimini öğrendikten sonra aşağıda kelimenin cümle içindeki kullanım biçimlerini de inceleme imkanını bulabilirsiniz.

- Arabanın egzoz borusundan çıkan duman bir şeylerin ters gittiğinin habercisi gibiydi.

- Şehrin havasının menfi açıdan etkileyen egzoz borularına kısa zaman içerisinde gerçek filtrelerin takılması gerektiğine dair açıklama yapıldı.