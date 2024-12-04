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Egzoz gazından zehirlenen adam hayatını kaybetti

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#Egzoz#Eskişehir#Tamir
Egzoz gazından zehirlenen adam hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 15:16

Eskişehir’de evinin barajında tamir ettiği otomobilden çıkan yoğun egzoz gazından zehirlenen Ferhat Koç (40), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Ferhat Koç, evinin garajında kendisine ait otomobili tamir ettiği sırada yoğun egzoz gazına maruz kaldı. Koç’u yerde hareketsiz bulan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ferhat Koç ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Koç, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Ferhat Koç, Şirintepe Mahallesi Park Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’na toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Egzoz gazından zehirlenen adam hayatını kaybetti

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#Egzoz#Eskişehir#Tamir

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