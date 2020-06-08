Egzotik ne demek? Egzotik nedir? Egzotik TDK kelime anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman egzotik kelimesine karşılık olarak, ‘yabancıl’ anlamı ile karşılaşmaktayız. Kökeni Fransızcadan gelen bu kelime uzak yerlerde olan ve kişinin bulunduğu bölgede yer almayan bazı yiyecekleri ya da olaylar ile beraber yerleri anlatmaktadır.

Egzotik Ne Demek?

Türkçede oldukça fazla kullanılan egzotik kelimesi, özellikle filmlerde ve dizilerde karşılaşılan bir sözcüktür. Aynı zamanda edebi eserlerde de çok sık duyulan bir kelime olarak öne çıkıyor. Kökeni Fransızca olan bu kelimenin Türkçedeki karşılığı TDK açısından, ‘yabancıl’ biçiminde değerlendirilmektedir. Ancak aynı zamanda daha geniş bir tabirle anlatmak gerekirse, ‘İçinde bulunduğu yerde doğal olarak yer almayan, ya da yetiştirilmeyen bir tür veya organizma’ şeklinde ifade etmek mümkün.

Bu ifade aynı zamanda herhangi bir yiyecek ya da bir yer ile beraber eşyalar üzerinden de ele alınabilmektedir.

‘’Sonra, tuzu kuru insanlar değişiklik ararlar, egzotik tatlara da bayılırlar.’’ A. Ağaoğlu

‘’Bu egzotik meyve Türkiye'de yetişmemektedir.’’

Bu şekilde pek çok değişik durum açısından egzotik kelimesi ele alınabilmektedir. Özellikle toplumun yoğun olduğu yerlerde bulunmayan birçok farklı durum üzerinden ele alınan bir kelimedir. Türkçede oldukça fazla kullanıldığını ve yaygın kelimeler arasında yer aldığını söylemek mümkün.