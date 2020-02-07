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GİRESUN (AA)
Haber Giriş: 07.02.2020 - 09:52,Son Güncelleme:/

Eğribel Geçidi tekrar ulaşıma açıldı!

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Eğribel Geçidi tekrar ulaşıma açıldı!

Giresun'da tipi nedeniyle kapanan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi ulaşıma açıldı.

Giresun'un iç kesimlerindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ve Sivas ile ulaşımının sağlandığı Eğribel Geçidi'nde tipinin etkisini azaltmasıyla Karayolları ekipleri çalışmalara başladı.

Çalışma sonucu ulaşıma açılan geçitte kar yağışı ise devam ediyor.

Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

Eğribel Geçidi tipi nedeniyle dün ulaşıma kapanmıştı.

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