Egoist Nedir? Egoist Ne Demek? Egoist Kimlere Denir

Egoizm, psikolojik bir yönelimdir. Narsist kişiler tedavi sürecinden geçse de egoist kişi tipleri için herhangi bir tedavi süreci yoktur. Egoizm bir hastalık çeşidi değildir.

Egoist Nedir?

Egoist kelimesi Fransızca kökenlidir. Kelime anlamı ise bencil olarak tanımlanmaktadır.

Egoist Ne Demek?

Egoist kişiler kendini beğenmiş yani ukala, öfkeli, kibirli ve kindar olan kişilerdir. Cümlelerine genellikle "ben" kelimesi ile başlarlar. Kendilerini benzersiz bir insan olarak tanımlarlar. Kendilerini her daim en iyisine layık görür, hatalarını kabullenmezler. Çevrelerinde bulunan insanlara göre kendilerini her zaman üstün görürler. Benmerkezci bir yapıya sahiptir.

Egoist Kimlere Denir?

- Kendisinden başka bir insanı düşünmeyen,

- Sürekli olarak kendisini öven, başkalarını kötüleyen,

- Kendisi dışında kimseyi görmeyen,

- Kişisel gelişimden uzak,

- Kendilerini kusursuz bulan,

- Bencilliği ve kibrinden dolayı yalnız kalan,

- Başkalarından asla iyi bir şekilde bahsetmeyen,

- Gerçekten ve çoğunlukla mantıktan uzak olan,

- Merhamet duyguları gelişmemiş,

- Kendisi dışında hiç kimseyi sevmeyen,

- Her şeyi genelde kendisi için isteyen,

- Sahip olduğu şeyleri asla bir başkası ile paylaşmayan,

- Herkesi, her durumu kendisine rakip olarak kabul eden, hasta olmayan ve bu sebeple tedavisi olmayan benmerkezci kişilere egoist denmektedir.

İnsanlarda "ben" duygusu her şeyin üzerine çıkması ile bu durum gözlemlenmektedir. Kişileri, yaşamış olduğu sıkıntılar, fazla edinilen bilgiler, ailesel yönlendirmeler gibi durumlarla oluşabilmektedir. Genellikle 18 yaş grubunda oluşmaya başlayan bu durum kontrol edilmediği taktirde kişileri yalnız bir yaşa itecektir.