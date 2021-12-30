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EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da zamlı ulaşıma geçilecek tarihi duyurdu

#Ankara#Zamlı Ulaşım#Tarih
EGO Genel Müdürlüğü, Ankarada zamlı ulaşıma geçilecek tarihi duyurdu

EGO Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamayla Ankara'da zam yapılan yeni ulaşım tarifesine 5 Ocak 2022 tarihinde geçileceğini duyurdu.

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EGO Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yapılan açıklamayla Başkentte zam yapılan yeni ulaşım tarifesine 5 Ocak 2022 tarihinde geçileceğini bildirdi. EGO Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yıllık yüzde 36 değerleme oranı dikkate alınarak Büyükşehir Belediyemizce hazırlanan yeni toplu ulaşım tarifesi, UKOME tarafından gündeme alınarak karara bağlanmıştır. Bilet fiyatlarının enflasyona göre karşılaştırıldığında son 25 yıldaki en düşük oranda olduğunu, gider maliyetlerindeki artış göz önüne alındığında tam bilet tutarının 6,5 TL olması gerekirken 4,5 TL olarak belirlendiğini ve aradaki farkın kurumumuzca karşılanacağını tekrar belirtiyoruz. Öğrenci abonman ücreti ise aylık 75 TL’ye 225 biniş olarak düzenlenmiştir. 5 Ocak 2022 tarihinden itibaren yeni tarifenin geçerli olacağını bilgilerinize sunuyoruz.”

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#Ankara#Zamlı Ulaşım#Tarih

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