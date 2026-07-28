×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

EGM’den siber dolandırıcılığa karşı IBAN uyarısı: Hesabı size sorulur

Güncelleme Tarihi:

#Siber Güvenlik#Dolandırıcılık Uyarısı#IBAN Güvenliği
EGM’den siber dolandırıcılığa karşı IBAN uyarısı: Hesabı size sorulur
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 17:32

Emniyet Genel Müdürlüğü, kolay para kazanma vaatlerine aldanarak banka hesabı, IBAN ve kredi kartı bilgilerini başkalarına kullandıran vatandaşları uyardı. Siber polisinin yaptığı bilgilendirmede, bu hesapların dolandırıcılık, terör finansmanı veya yasa dışı bahis gibi suçlarda kullanılabileceği hatırlatılarak, gerçekleşen tüm işlemlerden doğrudan hesap sahibinin sorumlu tutulacağı vurgulandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, banka hesaplarının, IBAN ve kart bilgilerinin hiçbir koşulda başkalarıyla paylaşılmaması ve kimsenin kullanımına müsaade edilmemesi vurgulandı.

EGM’den siber dolandırıcılığa karşı IBAN uyarısı: Hesabı size sorulur

Şüpheli para transferleri ve hesap hareketliliklerinin gecikmeden ilgili kurumlara bildirilmesi gerektiği belirtilerek "Hesabınızı koruyun, geleceğinizi riske atmayın." uyarısında bulunuldu.

Siber polisi tarafından uyarılara yer verilen videoda, "Bir hesabın sahibi sizseniz, o hesapta gerçekleşen işlemlerin hesabı da size sorulur." ifadesine yer verildi.

EGM’den siber dolandırıcılığa karşı IBAN uyarısı: Hesabı size sorulur

Haberin Devamı

Birçok kişinin kolay para kazanacağını düşünerek hesap, IBAN ve kredi kartı bilgilerini başkalarının kullanımına açtığı belirtilen videoda, şunlar kaydedildi:

"Bu hesapların dolandırıcılık faaliyetlerinde, terör ve organize suç örgütlerinin finansmanlarında ya da yasa dışı bahis para transferlerinde kullanılabileceğini unutmayın. Hesabınızı kullandırmanız, adli soruşturmalarla karşılaşmanıza, maddi kayıplar yaşamınıza ve telafisi zor sonuçlara neden olabilir. Unutmayın, banka hesabınızı, IBAN bilgilerinizi, kredi kartı bilgilerinizi kimseye kullandırmayın. Komisyon kazanırsın, hiçbir sorumluluğun olmaz gibi vaatlere aldanmayın. Tanımadığınız kişiler adına para gönderip almayın. Yasa dışı bahis sitelerine üye olmayın, para yatırmayın ve aracılık etmeyin. Bugün bir şey olmaması, yarın da bir şey olmayacağı anlamına gelmez. Kolay kazanç hayali hayatınızın en büyük kaybına dönüşmesin. Hesabınızı ve geleceğinizi koruyun."

Gözden KaçmasınMısırda trafik kazası geçiren 3 Türk vatandaşı Türkiyeye getirildiMısır'da trafik kazası geçiren 3 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Siber Güvenlik#Dolandırıcılık Uyarısı#IBAN Güvenliği

BAKMADAN GEÇME!