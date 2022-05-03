EGM'den 'Sessiz İstila' açıklaması: 2 gözaltı

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EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Youtube isimli video paylaşım platformu üzerinde 'Sessiz İstila' başlıklı kısa filmin yayınlandığı görülmüştür. Bahse konu video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya'da, ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 'Militer Doktrin@militerdoktrin1 isimli/rumuzlu' hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır."