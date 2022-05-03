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EGM'den 'Sessiz İstila' açıklaması: 2 gözaltı

#EGM#Sessiz İstila#Film
EGMden Sessiz İstila açıklaması: 2 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medyada paylaşılan 'Sessiz İstila' kısa filminde bilgileri manipüle ederek yayınlayan ve provokatif paylaşımlarda bulunan 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Youtube isimli video paylaşım platformu üzerinde 'Sessiz İstila' başlıklı kısa filmin yayınlandığı görülmüştür. Bahse konu video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya'da, ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 'Militer Doktrin@militerdoktrin1 isimli/rumuzlu' hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır."

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#EGM#Sessiz İstila#Film

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