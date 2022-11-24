EGM'den, provokatif paylaşım yapanlar hakkında açıklama

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EGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yeni bir deprem beklendiği yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

DÜZCE GÖLYAKA'DA 5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedilen deprem sonrası insanlar sokağa döküldü.