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EGM'den, provokatif paylaşım yapanlar hakkında açıklama

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#Düzce#Deprem#Emniyet
EGMden, provokatif paylaşım yapanlar hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 00:45

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), deprem beklendiği yönünde sosyal medyada provokatif paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

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EGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yeni bir deprem beklendiği yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi. 

EGMden, provokatif paylaşım yapanlar hakkında açıklama

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DÜZCE GÖLYAKA'DA 5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM 

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedilen deprem sonrası insanlar sokağa döküldü.

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