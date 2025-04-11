×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

EGM'den "polis barikatı önünde çıplak arama" ve "işkence" iddialarına ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Emniyet Genel Müdürlüğü#Polis Barikatı#İşkence İddiaları
EGMden polis barikatı önünde çıplak arama ve işkence iddialarına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 20:50

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "polis barikatı önünde çıplak arama" ve "işkence" iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Haberin Devamı

EGM'den yapılan açıklamada, "Filistin davası kisvesi altında Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden ve devletimizin kurumlarına yönelik açık bir provokasyona imza atanlar, şimdi de Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünde, 'polis barikatı önünde çıplak arama' ve 'işkence' iftiralarını sahneye koymuştur." ifadeleri kullanıldı.

Avukatları huzurunda alınan ifadelerinde bu iddiaları dile getirmeyen kişilerin, milletin huzur ve güveninin teminatı olan Türk Polis Teşkilatına yönelik kirli bir algı operasyonuna girdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşkence iddialarını dile getiren şahısların, doktorlar tarafından verilen raporlarında, 'darp ve cebir izine rastlanmadığı', 'aktif şikayetlerinin olmadığı' net biçimde belirtilmiştir. Bu asılsız iddiaları dile getiren provokatörler ve iftiraları yayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 'iftira' başlıklı maddeleri kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Devletimize, milletimize ve polisimize uzanan bu alçak kampanyalara asla geçit verilmeyecektir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emniyet Genel Müdürlüğü#Polis Barikatı#İşkence İddiaları

BAKMADAN GEÇME!