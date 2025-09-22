×
EGM'den spor kulübünün genel kurulundaki iddalara ilişkin açıklama

Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 15:28

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, 20-21 Eylül İstanbul'da gerçekleştirilen bir spor kulübünün genel kurul toplantısında, müsabakalarda görevli polislere yönelik hadsiz, asılsız ve yakışıksız ithamlarda bulunulduğunu belirtilerek, "Mevzuat hükümleri dışında hiç kimsenin, hangi sıfatla olursa olsun, Türk Polis Teşkilatı üzerinde denetim yapması mümkün değildir. İlgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20-21 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen bir spor kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ediyor, seçilen yönetime görevinde başarılar diliyoruz. Bununla birlikte, Genel Kurul'da delege bir şahıs tarafından yapılan konuşmada müsabakalarda görevli personelimize yönelik hadsiz, asılsız ve yakışıksız ithamlarda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

'40-45 BİN PERSONEL İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Çevik kuvvet birimlerinde görev yapan personelimiz, Kıyafet Yönergesi kapsamında belirtilen üniforma ile görev yapmaktadır. Müsabakaların risk durumu ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda personel sayısı planlanmakta olup, 40-45 bin personel görevlendirildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Türk Polis Teşkilatı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Emniyet Teşkilatı Kanunu çerçevesinde görev yapmaktadır. Mevzuat hükümleri dışında hiç kimsenin, hangi sıfatla olursa olsun, Türk Polis Teşkilatı üzerinde denetim yapması mümkün değildir. İlgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

