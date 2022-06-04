EGM'den 'çocuk kaçırma' iddiaları hakkında açıklama

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Bazı sosyal medya platformlarında yer alan "çocukların kaçırılmaya çalışıldığı" yönündeki paylaşımlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Birimlerimize çocuk kaçırma olayı ile ilgili yapılmış herhangi bir müracaat söz konusu değildir. Bahse konu paylaşımların dezenformasyon içerikli olduğu belirlenmiş olup bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur. Suç ve suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.