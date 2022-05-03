EGM'den açıklama: Kendilerini 'Afgan ya da Pakistanlı' gibi gösteren operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecek

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlarla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya platformlarında açık kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilecek provokatif görüntüler ile kendilerini "Afgan, Pakistanlı" hesaplar gibi göstererek ülkemizde iç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüş olup gerekli incelemeler başlatılmıştır. Bu ve benzeri operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecektir."