Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

EGM'den açıklama: Kendilerini 'Afgan ya da Pakistanlı' gibi gösteren operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecek

#EGM#Sosyal Medya#Afgan
EGMden açıklama: Kendilerini Afgan ya da Pakistanlı gibi gösteren operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada 'Afgan' ya da 'Pakistanlı' hesaplar gibi kendilerini gösterenlerin Türkiye'de iç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yayımladığını belirterek, "Gerekli incelemeler başlatılmıştır. Bu ve benzeri operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecektir" açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlarla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya platformlarında açık kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilecek provokatif görüntüler ile kendilerini "Afgan, Pakistanlı" hesaplar gibi göstererek ülkemizde iç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüş olup gerekli incelemeler başlatılmıştır. Bu ve benzeri operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecektir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#EGM#Sosyal Medya#Afgan

BAKMADAN GEÇME!

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı
En güzel hediye: Anneler Gününde gidilecek yerler | 12 ŞEHİR 20 ADRES

En güzel hediye: Anneler Günü'nde gidilecek yerler | 12 ŞEHİR 20 ADRES

#Anneler Günü
Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı? Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı
En güzel hediye: Anneler Gününde gidilecek yerler | 12 ŞEHİR 20 ADRES

En güzel hediye: Anneler Günü'nde gidilecek yerler | 12 ŞEHİR 20 ADRES

#Anneler Günü
Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı? Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

#Sağlık