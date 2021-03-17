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Haber Giriş: 17.03.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

EGM'den 55 ilde eş zamanlı 'tefecilik' operasyonu

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EGM'den 55 ilde eş zamanlı 'tefecilik' operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, 55 ilde 333 adreste eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden 232’si gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire (KOM) Başkanlığı koordinesinde bugün 55 ilde 333 adreste eş zamanlı “TEFECİLİK” operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

''Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda POS Tefeciliği ve Çek-Senet Tefeciliği yaptıkları uzun süredir KOM ekiplerince takip edilen 317 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı.

232 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, çok sayıda çek-senet, tapu, pos cihazı, sahte para, kredi kartları, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyonlar halen devam ediyor.

Tefecilik suçuyla mücadelemiz tüm güvenlik kapsaitemiz ve kararlılığımızla sürdürülecektir.''

EGMden 55 ilde eş zamanlı tefecilik operasyonu

 

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