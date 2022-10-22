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EGM ve MİT'ten ortak operasyon: Cebrail Gündoğdu yakalandı

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#Cebrail Gündoğdu#EGM#MİT
EGM ve MİTten ortak operasyon: Cebrail Gündoğdu yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 14:45

İçişleri Bakanlığı, Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan'daki saldırının faillerinden MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'nun EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığınca destek verilen çalışmalar neticesinde, İzmir'de yakalandığını bildirdi.

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İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan 2022 tarihinde uzaktan kumandalı EYB ile saldırı gerçekleştiren MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK hücresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesindeki İstanbul Bursa Balıkesir ve İzmir Emmiyet Müdürlüklerince yürütülen uzun soluklu istihbarat çalışmaları neticesinde, İzmir Dikili'de 17 Eylül 2022'de 3 örgüt mensubu yakalanmıştı.

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TÜM BİRİMLER ALARMA GEÇİRİLDİ

Operasyonda firari olarak aranan ve Bursa eyleminde de bombayı Balıkasirdeki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer alan; EMRE-ZAFİR kod adlı Cebrail Gündoğdu isimli örgüt mensubunun yakalanması için tüm birimler alarma geçirildi.

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Operasyon sonrası hareket alanı daraltılan Cebrail Gündoğdu'nun yeni güvenli nokta bulma ve/veya yurtdışına kaçmak amacıyla İzmir'e geldiğinin tespit edilmesi üzerine, EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığınca destek verilen çalışmalar neticesinde,

İzmir’in Menemen ilçesinde bugün sabah saatlerinde İzmir Emniyet Müdürlüğünce yakalanması sağlandı.

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#Cebrail Gündoğdu#EGM#MİT

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