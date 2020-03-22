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DHA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 18:03,Son Güncelleme:/

EGM: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması takip ediliyor

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EGM: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması takip ediliyor
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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ikametlerine götürülecek temel ihtiyaç malzemelerinin götürülmesi ve ihtiyaçların karşılanması hassasiyet ile tüm ülkemizde ekiplerimiz marifetiyle takip edilmektedir" denildi.

EGM’den yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını kısıtlayan ilgili genelge doğrultusunda, 155’e ve 112’ye gelen çağrıları karşılayacak yeteri kadar personel görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Alınacak çağrıların tam ve eksiksiz olarak karşılanması sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızın ikametlerine götürülecek temel ihtiyaç malzemelerinin götürülmesi ve ihtiyaçların karşılanması hassasiyet ile tüm ülkemizde ekiplerimiz marifetiyle takip edilmektedir. Bu kapsamda görev alan tüm personelimiz hijyen kurallarına dikkat ederek kendisi ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için maske ve eldiven takmak üzere gerekli koruyucu tedbirler almaktadır" denildi.

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