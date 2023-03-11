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EGM: Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 43 kişi tutuklandı

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#EGM#Deprem#Provokatif Paylaşım
EGM: Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 43 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 20:00

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunun 179 şahsın gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece 43'ünün tutuklandığını açıkladı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüyor. Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen bin 161 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderildi. 675 hesap yöneticisi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Ardından Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat istikametinde 179 şahıs gözaltına alınırken, 43 kişi ise tutuklandı.

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suiistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 81 adet "oltalama (phishing)" dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlandı. Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya hesabı ile ilgili de gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi ise tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlandı.

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#EGM#Deprem#Provokatif Paylaşım

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