EGM Siber daire kapılarını Hürriyet’e açtı... Sanal ortamda bile her suç iz bırakır

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TÜRKİYE’de, 50 milyona yakın kişi başta X (Twitter), Instagram, Facebook ve TikTok olmak üzere en az bir sosyal medya platformu kullanıyor. Dünyada sanal ortamda en fazla zaman geçiren ülkeler sıralamasında da Türkiye ilk sıralarda yer alıyor. Sanal ortamda işlenen suçların takibini yapan ana merkezlerden biri ise Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı.

Erden Şahin - Fevzi Kızılkoyun yazdı

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ

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Başkanlığın Dolandırıcılık ve Bilişim Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Erden Şahin, Hürriyet’e şunları söyledi: “Siber suçlarla mücadele alanında soruşturma birimlerimiz var. Beş ana başlık altında. Dolandırıcılık, yasadışı bahis, çocuk müstehcenliği, suç geliriyle mücadele ve bilişim suçları olmak üzere. Siber devriyelerimiz 81 ilde 7/24 hizmet veriyor. Öncelikli olarak bilişim suçlar alanında ortaya çıkan riskleri tespit edip gerekli raporlamalar yapılıyor. İnternet üzerinde oluşan, suç içeren paylaşımlar veya grupların tespit edilmesi, kişi veya organizasyon yapılarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Gündem konuları veya diğer konularla ilgili oluşabilecek suçlarının tespiti için otomatik yapay zekâ destekli çalışmalar ve siber devriyelerimiz sürekli çalışma yürütüyor.

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HERKES İZLENİYOR MU

Sanal ortamda herkesi takip etme, her şeyi görme gibi bir durum yok. Hiçbir ülkenin de böyle bir şansı yok. Minimize ederek elimizden geldiği kadar hem insan gücüyle hem yapay zekâ kullanarak, suç içerikli paylaşımlara yönelik takip yapıyoruz. Kişilerin kendi aralarındaki paylaşımları, özel paylaşımlar takip edilmiyor. Sadece suç içerikli olabilecek paylaşımların tespitine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Son dönemlerde çocukların karıştığı olaylar meydana geldi. Bununla ilgili hem siber devriyelerimiz çalışıyor hem de okullarda bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verdik. Aileleri, çocukları ve öğretmenleri bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Siber devriyelerimiz sakıncalı platformları, alanları ve sanal yerleri 7/24 kontrol ve takip ediyor. Siberay diye başlattığımız bilinçlendirme programımız var. Bu kapsamda; bilinçli internet kullanımı, güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol ile ilköğretim düzeyinde başlayarak okullarda sunumlar yapılmakta, bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmekte. Geçtiğimiz yıl 15 milyon kişiye ulaştık.”

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‘KİMLİĞİMİ GİZLEDİM’ SANMASINLAR BULUYORUZ

“Kimliğimi gizledim, istediğimi yaparım diyenlerin hepsi tek tek de olsa, toplu da olsa bulunuyor. Sanal ortam da olsa şüpheli mutlaka bir iz bırakıyor. Gerçek hayatta işlenen suçlarda, fiziki suçlarda deliller nasıl tespit ediliyorsa; dijital alandaki siber suçlarda da adli bilişimimiz bunları tespit ediyor, delillendiriyor. Bazen zorlu süreçler, bazen kolay süreçlerden geçiyoruz ama mutlaka sonuç alınıyor.”

ÇOCUKLAR HEDEFTE

“Sanal ortamlarda çocuklara yönelik suç olabilecek içerikler, paylaşımlar ve kötü örnekler var. Çocuklarımızı hedef alıyorlar. Ne yazık ki fenomen olarak adlandırılan ama olumsuz örnekler içeren, paylaşımlar yapan kişiler var. Bazı suç gruplarının çocuklarımızı kandırarak, aklını çelerek, para karşılığında veya vaatler karşılığında suç işlemeye yöneltmesiyle ilgili de diğer birimlerle ortak bir şekilde çalışmalar yürütülüyor, tespitler yapılıyor.”

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YASADIŞI BAHİS ORGANİZE SUÇ

“Yasadışı bahis örgütlü bir suç. Bir reklam grubu var, vatandaşlara ulaşmaya çalışan. Siteyi hazırlayan bilişim grubu var. Parayı finanse eden, aracı hesapları toplayan, vatandaşlardan IBAN toplayan bir grup ve bunu yöneten bir kasa grubu var. Bunların tamamı finansal suç ve organize bir suç. Teknolojiyi de kullanarak tespitlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Sanal suçlarda, yasadışı bahiste son dönemde çok entegre bir çalışma var. Savcılıklar, Maliye Bakanlığı, kolluk güçleri ortak çalışma yürütüyor.”