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EGM: İstanbul'da görev yapan personelimize iki çeşit kumanya dağıtılmıştır

#EGM#Polis#1 Mayıs
EGM: İstanbulda görev yapan personelimize iki çeşit kumanya dağıtılmıştır

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), İstanbul'da 1 Mayıs etkinliklerinde görevli polis memurlarına dağıtılan kumanyayla ilgili "İstanbul'da 1 Mayıs etkinliklerinde görev yapan personelimize iddia edildiği gibi sadece sandviç verilmemiş, iki çeşit kumanya dağıtılmıştır" denildi.

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EGM'den, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'İstanbul'daki 1 Mayıs etkinliklerinde görev yapan polis memurlarına sadece sandviç dağıtıldı' iddası üzerine açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'da 1 Mayıs etkinliklerinde görev yapan personelimize iddia edildiği gibi sadece sandviç verilmemiş, iki çeşit kumanya dağıtılmıştır. Birinci çeşit kumanya, simit, zeytin, peynir, reçel, fındık kreması, tahin helvası, meyve suyu, ekmek ve sudan oluşmuştur. İkinci çeşit kumanyada ise sandviç, bisküvi, su, kraker, kek, meyve suyu ile çikolatalı gofret bulunmaktadır. Ayrıca saat 05.30'da göreve başlayan ve uzun süre mesai yapan personellerimize her iki kumanya da verilmiştir. Personelimizin önemli bir bölümü iftar öncesinde istirahate ayrılmıştır. İstanbul'da gün içerisinde dağıtılan toplam kumanya sayısı 11 binden fazladır. Büyük fedakarlıkla çalışan mesai arkadaşlarımızın her türlü ihtiyacı karşılanmış, bundan sonra da karşılanmaya devam edilecektir. Durum bu kadar açık olmasına rağmen her yıl bu tip dedikodular üretilmektedir. Bunu istismar ederek siyasete alet edenleri esefle karşılıyoruz" ifadeleri kaydedildi.

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#EGM#Polis#1 Mayıs

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