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EGM, e-Devlet'in hacklendiği iddialarını yalanladı! 'Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacak'

#EGM#Fatih Altaylı#E-Devlet
EGM, e-Devletin hacklendiği iddialarını yalanladı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamada "e-Devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak sistemde bulunan verilere erişilmesi ve çalınması kesinlikle söz konusu değildir" denildi. Ayrıca, kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği öne sürülen Gazeteci Fatih Altaylı hakkında ise suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

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EGM’den, e-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, sistemdeki verilerin çalınmasının söz konusu olmadığı belirtilerek "Son günlerde sosyal medya üzerinde e-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası gündemde tutulmaya çalışılmaktadır. Son olarak 30 Nisan 2022 tarihinde gazeteci Fatih Altaylı da köşe yazısında aynı konuya değinerek daha önce yapılan açıklamaların aksine e-Devlet sistemindeki kişisel ve kurumsal verilerin çalındığı iddiaları ile kamuoyunda dezenformasyon yaptığı görülmüştür. e-Devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak sistemde bulunan verilere erişilmesi ve çalınması kesinlikle söz konusu değildir. Konu ile ilgili olarak bir dolandırıcılık şebekesinin bazı bireysel kullanıcıların şifrelerini ele geçirerek elde edilen bilgiler üzerinden dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı görülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlanmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir. Ayrıca resmi kurumların konu ile ilgili yaptığı açıklamaların aksine kamuoyunu yanlış bilgilendiren ve yönlendiren Gazeteci Fatih Altaylı hakkında da suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadeleri kaydedildi.

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#EGM#Fatih Altaylı#E-Devlet

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