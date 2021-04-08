EGM duyurdu! İstanbul ve Ankara'da kriptolu sistem kullanılmaya başlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklama şu şekilde:



Polis Teşkilatımız tarafından kullanılmakta olan analog telsiz sistemlerinin yerine çağın getirdiği teknolojik gelişmeler ve Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığının belirlediği ihtiyaçlar çerçevesinde; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Aselsan A.Ş. arasında imzalanan “Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi” sözleşmesi kapsamında yerli milli imkânlarla geliştirilen Kriptolu Milli DMR Sayısal Telsiz Sistemi Ankara ve İstanbul illerinde kurularak devreye alındı.

Ankara ve İstanbul illeriyle birlikte sistemin kullanıldığı il sayısı 24 oldu. Kriptolu Milli DMR Sayısal Telsiz Sistemi; kriptolu güvenli haberleşme başta olmak üzere veri sorgulama, araç ve personel konum tespiti, kısa mesaj gönderme, bireysel ve grup görüşme, genel ses çağrısı, tek tuşla acil yardım çağrısı, sistem alarm takip, telsiz üzerinden telefon görüşmesi gibi polisin ihtiyaç duyduğu özellikler taşıyor.



Sitem bu özelliklerin yanı sıra afet ve acil durumlarda haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla sistem/enerji yedekliliği ve afet durumlarına göre planlanmış altyapısı ile ön plana çıkıyor.



Savunma Sanayii Başkanlığı ve Aselsan A.Ş. arasında imzalanan “Sayısal Haberleşme Şebekesi Kamu Güvenliği Acil Haberleşme Sistemi Projesi” kapsamında Adana ve İzmir illerinde de söz konusu telsiz sisteminin kurulum çalışmalarına başlandı.



Ayrıca pilot il olarak seçilen Adana ilinde yine yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Polise ait LTE (4.5G) haberleşme sistemi kurularak 2023 yılında hizmete sunulması hedefleniyor. Adana ilinde kurulumlarına başlanan DMR+LTE (4.5G) Telsiz Sistemi, Kriptolu Milli Sayısal Telsiz Sisteminin sağladığı özelliklere ek olarak sahip olduğu yüksek veri aktarım hızıyla; görüntülü görüşme, olay yeri fotoğraf ve videolarının haber merkezine aktarılması, yüz tanıma, detaylı veri sorgulama gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor.



Söz konusu sistem, Ülkemizin ilk Kamu Güvenliği Acil Haberleşme Sistemi olacak.

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